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Велопокрышка Duro DHB02062
  1. Велопокрышка Duro DHB02062

Duro 28"НF 822,700x38C (40-622)

Артикул: 22145
Товар в наличии
640 р.
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Описание

Любой претендующий на звание «горного» велосипед требует подбора соответствующих по типу покрышек. Ассортимент рынка горных шин достаточно велик даже в рамках продукции компании Duro, поэтому определиться с выбором неискушенному потребителю бывает довольно сложно. Однако же представленная на данной странице покрышка на горный велосипед модели Duro Diamond Grip HF822 может стать оптимальным выбором не только по достойному соотношению цены и качества, критерию, который становится уже традиционным преимуществом для продукции Duro, но и по объективному набору преимуществ. Таковыми, к примеру, являются использованный в производстве покрышки износоустойчивый состав резины, повышающий ее долговечность, а также запатентованный рисунок протектора, благодаря которому велосипед уверенно чувствует практически любое дорожное покрытие.

Характеристики
  • Ширина колеса37C
  • Размер колеса700"
Отзывы

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Вопросы и ответы

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